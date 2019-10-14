РИАМО - 14 окт. Следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины во время взрыва газового баллона в новой Москве, сообщается на сайте столичного ГСУ Следственного комитета РФ.

Инцидент произошел 11 октября во время работ по демонтажу металлических конструкций.

«Произошел разрыв газового баллона. Мужчина, производивший работы, получил телесные повреждения, от которых позже скончался. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка», – говорится в сообщении.

Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.