РИАМО - 14 окт. В Мытищах врачи провели операцию 44-летнему мужчине, который проглотил ложку на спор, ее достали, не разрезая живота пациента, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Как пояснил врачам мужчина, металлический предмет он проглотил на спор, предварительно завернув его в бумажную салфетку. Он очень надеялся, что ложка выйдет естественным путем и лишь спустя два дня обратился за медицинской помощью.

«Рентгенографическое обследование подтвердило наличие инородного тела в пищеводе пациента. Врачи приемно-диагностического отделения извлекли металлический предмет под местной анестезией эндоскопическим методом – без единого разреза, и спасли жизнь пациенту», – сказал заведующий приемно-диагностическим отделением Виталий Шконда.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо – его выписали из стационара домой. Кроме того, врачи провели с ним профилактическую беседу о правильном питании и полезных для организма продуктах.