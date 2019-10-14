РИАМО – 14 окт. Пригородные поезда на Белорусском направлении МЖД курсируют по расписанию, сообщается в WhatsApp-канале Московской железной дороги.

Ранее поезд сбил двух мужчин на Белорусском направлении. По предварительной информации, на платформе Беговая двое мужчин находились на путях перед приближающимся поездом.

«Железнодорожники ввели в график движение поездов на Белорусском направлении Московской железной дороги. В настоящее время электрички отправляются в рейсы и следуют по маршруту по расписанию», – говорится в сообщении.

Электропоезд продолжил следовать по маршруту после прибытия на место экстренных служб. Пострадавшие были госпитализированы бригадой скорой помощи, вызванной железнодорожниками.

МЖД призывает людей соблюдать правила безопасного поведения на железной дороге. На станции Беговая для безопасного перехода через железную дорогу оборудован пешеходный тоннель.