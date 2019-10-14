РИАМО - 14 окт. За девять месяцев 2019 года в центре Москвы ликвидировали семь долгостроев, стоит задача устранить их все по городу, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«По одному объекту из семи обеспечен ввод в эксплуатацию, на пяти объектах возобновлены работы, а еще один объект был исключен, потому что там был изменен вид работ на капитальный ремонт», - отметил руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

Работа по решению проблем долгостроев началась в столице в 2011 году. За это время в центре выявили 220 объектов, на сегодняшний день 181 объект исключили из списка. 40 долгостроев уже ввели в эксплуатацию, на 78 возобновили работы, 63 участка благоустроили. На 39 объектах работы продолжаются.

У городских властей стоит задача устранить все долгострои и не допустить, чтобы появлялись новые. Для этого они тщательно следят за реализацией городских и инвестиционных проектов в области строительства. Площадки, на которых стройка не ведется больше двух лет, дополнительно включают в перечень, и по ним ведется системная работа.