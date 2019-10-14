РИАМО - 14 окт. Строительство станции «Улица Генерала Тюленева» Коммунарской линии Московского метрополитена началось в районе Теплый Стан, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

Станция будет расположена на границе шестого и седьмого микрорайонов Теплого Стана, в шаговой доступности от станции будет находиться Теплостанский лесопарк (заказник «Теплый Стан»).

«Сейчас выполняются работы подготовительного периода по выносу инженерных коммуникаций с площадки», – отметил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Коммунарская линия протянется от станции «Севастопольский проспект» до станции «Троицк». Протяженность линии превысит 30 километров, на ней разместят 16 станций метро, она будет связана пересадками с тремя другими линиями столичной подземки, а также с Московским центральным кольцом.

Сегодня развернуты работы на семи станциях от «Улицы Новаторов» до «Коммунарки». Коммунарская линия фактически станет дублером южных участков Сокольнической и Калужско-Рижской линий.

«Особенно выиграют пассажиры оранжевой ветки, так как станция «Теплый Стан» перестанет быть главным пересадочным узлом на метрополитен для жителей новой Москвы», – заключил Бочкарев.