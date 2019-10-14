РИАМО - 14 окт. Венецианскую карусель установили на главной площади городского променада в столичном парке развлечений «Остров Мечты», говорится в сообщении пресс-службы парка.

Высота аттракциона составит 9,5 метров, а диаметр – 11,5 метров. Карусель вместит одновременно до 82 человек и будет состоять из 68 посадочных модулей на двух этажах. Прокатиться на ней можно будет, не покупая билет в тематический парк.

«Венецианская карусель – аттракцион вне времени. Это классика, которую любят и дети, и взрослые. Именно поэтому мы решили установить ее за пределами зоны с аттракционами. Прокатиться на ней смогут даже те посетители «Острова Мечты», которые решили прогуляться по городскому променаду, не покупая билет в тематический парк», – заявил технический директор парка Иван Шоль.

По его словам, на двух этажах карусели будут располагаться лошадки, кареты, страусы, слоны и волчки, которые совершат три оборота в минуту, поднимаясь при этом вверх и опускаясь вниз. Все катание займет около двух минут.

Центральный атриум «Острова Мечты» будет стилизован под столичную площадь и станет главным местом отдыха городского променада. Там разместятся кафе и рестораны, магазины, а также пространства, стилизованные под зеленые лужайки городского сквера с водоемами, фонтанами и скамейками для отдыха. Здесь же будут расположены кинотеатр и концертный зал.

«Остров мечты» – это первый в России и крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений мирового уровня, строящийся в Нагатинской пойме в Москве. Инвестиции в проект составляют 1,5 миллиарда долларов – он объединит в себе все лучшее из мировой индустрии развлечений. Выбранная концепция позволила объединить на одной площадке всемирно известных зарубежных героев мультфильмов и отечественных персонажей, созданных российскими художниками специально для проекта.