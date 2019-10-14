РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 14 окт. Спортсменка из подмосковных Люберец София Исправникова завоевала золотую медаль на традиционном турнире по боксу в Москве, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

В Москве прошел V Традиционный турнир по боксу памяти четырехкратного чемпиона СССР Олега Коротаева. Всероссийские соревнования завершились в минувшие выходные в спорткомплексе «Измайлово».

«Люберчанка София Исправникова, воспитанница комплексной спортивной школы олимпийского резерва, успешно выступила на турнире и завоевала первое место в весовой категории 63 килограмма. Всего в соревнованиях приняли участие 250 спортсменов из разных уголков России», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что в памятном турнире на боксерский ринг выходили юноши и девушки 2004-2005 годов рождения.