РИАМО – 14 окт. Фотовыставка работ участников спецпроекта «Узнай Москву» открылась в парке «Музеон» и на Цветном бульваре, мероприятие продлится до 3 ноября, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В экспозиции представлены 30 лучших, по мнению экспертов, снимков.

«Всего от столичных жителей поступило более тысячи заявок на участие в спецпроекте. Безусловно, такой энтузиазм москвичей очень вдохновляет. Маршруты, по которым гуляли фотографы, были специально разработаны нашим департаментом. В них вошло более 150 московских достопримечательностей, музеев, домов культуры, церквей и площадей. Я лично участвовал в оценке работ конкурсантов и с уверенностью могу заявить, что каждому удалось по-новому увидеть и показать зрителю давно знакомые всем памятники архитектуры», – заявил руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

С 20 до 22 сентября участники прошли по 12 маршрутам. Среди них «Пушкинская тропа», «Урок в Москве: Гоголевский бульвар», «Ивановская горка», «Святая дорога», «На московских изогнутых улицах...», а также авторские маршруты, один из которых был предложен известным теле- и радиоведущим Филиппом Смирновым.

В число экспертов вошли историки и сотрудники столичного департамента культуры и департамента культурного наследия.

Фотографии, сделанные во время прогулок, опубликуют с указанием авторства на портале «Узнай Москву».

«На снимках запечатлены не только знаковые, но и не очень известные улицы и здания города в необычных ракурсах. Можно сказать, что серия фотографий представит Москву в деталях, красоту которых мы часто не замечаем в нашей повседневной жизни», – пояснил куратор ИТ-проектов в сфере культуры и туризма департамента информационных технологий Москвы Сергей Шакрыл.

Ранее жюри выбрало победителей спецпроекта в четырех номинациях. Ими стали Руслан Ахтямов – в номинации «Лучшее архитектурное фото в социальной сети с хештегом #УзнайМоскву», Анна Бурдакова – в номинации «Лучшее фото начинающего фотографа», Александра Оберемок – в номинации «Самое оригинальное фото» и Сергей Ремизов в номинации «Лучшее фото воркшопа».

Свое портфолио продемонстрировали 650 профессиональных фотографов и любителей. По итогам экспертного отбора и голосования на портале «Узнай Москву» отобрали 68 лучших.

Именно они и стали участниками специальной программы проекта: прошли по экскурсионным маршрутам, прослушали лекции, приняли участие в public talk с Сергеем Шакрылом, начальником управления музейно-туристского развития ГАУК «Мосгортур» Иваном Гринько и известными российскими фотографами – Игорем Мухиным, Василием Прудниковым и Георгием Розовым.