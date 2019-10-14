РИАМО – 14 окт. Необычный арт-объект установили рядом с Научно-исследовательским институтом скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в столице, объемные буквы и цифры собраны в 13-метровую фразу «ПРО100СПАСИБО», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В конструкции есть специальные отверстия, в которые каждый желающий может опустить письмо с благодарностью врачам скорой помощи.

«Размещение объекта выбрано неслучайно. В 1919 году именно отсюда выехала первая карета скорой помощи на вызов к пациенту. Надеемся, что инсталляция найдет отклик в сердцах москвичей, и они захотят выразить благодарность сотрудникам скорой помощи теплыми словами», – сказал главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Николай Плавунов.

Москвичи и гости столицы смогут увидеть арт-объект до 1 ноября.

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В городе установили еще три инсталляции, посвященные юбилею московской скорой помощи.

На Трубной площади появилось красное объемное число 100 c интересными фактами из жизни скорой помощи. Например, ежедневно 1040 бригад московской скорой помощи выполняют 12 тысяч выездов, в среднем врачам требуется около 12 минут, чтобы добраться до пациента, и другие.

Рядом со станцией метро «Лубянка» появилась зеркальная инсталляция, которая тоже знакомит москвичей и гостей столицы с интересными фактами о работе скорой помощи.

Третий арт-объект расположили в Новопушкинском сквере недалеко от станции метро «Тверская». Инсталляция выполнена в виде цифры 100, где в двух нолях установлены лавочки.

Также к 100-летию московской скорой помощи подготовлена тематическая фотовыставка.

Работы разместили на трех бульварах – Чистопрудном, Тверском и Гоголевском. Проект познакомит с историей столичной скорой помощи – от создания до наших дней. Выставка открыта до 30 октября, уточняется в материале.