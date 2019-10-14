РИАМО – 14 окт. Председатель совета директоров ВСК Сергей Цикалюк рассказал о внедрении изменений в компании на конференции «Трансформация: HR и Бизнес» в офисе Сбербанка, говорится в сообщении пресс-службы ВСК.

В начале выступления Цикалюк рассказал о необходимости трансформации и перехода на более эффективные бизнес-модели и важности участия HR во внедрении изменений.

«ВСК уже почти 30 лет на страховом рынке, и все эти годы мы понимали, что главная инвестиция, которая сделает компанию успешной и позволит ей расти, - это люди. И это не только обучение или социальный пакет, но и формирование уникальной корпоративной культуры. Эта культура обеспечивает мотивацию сотрудников на поиск возможностей для развития и поддержки коллег, а также отсутствие конфликта при внедрении нововведений», — сказал Цикалюк.

Также он поделился опытом формирования региональной управленческой команды и ее вовлечения в корпоративную жизнь, рассказал об этапах жизни и успехах компании.

«В каждый период жизни компании руководитель принимает решения, которые мы сегодня называем трансформацией. В 1992 году мы создали компанию ВСК на идее страхования военнослужащих. Доля обязательного страхования госслужащих в портфеле в 1993 году составляла 96%, в 2000 году – 60%, а в 2010 – 0%. Это ярко иллюстрирует скорость трансформации и изменения структуры страхового портфеля и направления деятельности», — отметил председатель совета директоров.

Он добавил, что сегодня ВСК — это универсальная компания, занимающая 16-е место среди российских компаний финансового сектора по версии РБК и 109-е среди крупнейших частных компаний по версии Forbes.

«Наши рейтинги АА по версии АКРА и Эксперт РА, а также «BB» по международной шкале Fitch Ratings свидетельствуют о высокой финансовой устойчивости и надежности компании», — сказал спикер.

ВСК успешно внедряет передовые решения на страховом рынке и является лауреатами премий «Лучшее технологическое внедрение в страховой компании» и «Сервисное решение года». Также компания — единственный российский страховщик, вышедший в финал международного конкурса инноваций Insurer Innovation Awards 2019. В этом году компания получила премию «Лучшее урегулирование страховых событий».

Цикалюк рассказал, что компания понимает всю значимость и первостепенную роль людей в достижении целей. Важно, что у сотрудников есть заинтересованность в развитии и успехе компании.

«Первым шагом для нас стало изменение бизнес-процессов и оргструктуры, а также изменение системы мотивации и систему управления персоналом. Затем мы выбрали лидеров направлений, способных профессионально и быстро решать актуальные задачи. И, конечно, мы транслировали программу изменений и новые ценности компании всем сотрудникам. Главное для нас, что за время трансформации ни один ценный сотрудник не покинул компанию», — сказал спикер.