Жители МКД в Московской области нередко получают письма с предложениями заменить индивидуальные приборы учета (ИПУ) от неизвестных компаний. Чтобы не стать жертвой мошенников, получателю услуг нужно знать две вещи: дату поверки своих счетчиков и наименование аккредитованной организации, которая вправе проводить поверку и замену ИПУ. Как осуществляется замена индивидуальных счетчиков в Подмосковье и где уточнить название уполномоченной на это организации, смотрите в инфографике РИАМО.