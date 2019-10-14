РИАМО (КОРОЛЕВ) – 14 окт. Молодых мам подмосковного Королева приглашают 16 октября посетить лекцию, темой которой станет уход за новорожденными, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель Королевской городской больницы.

Бесплатное занятие пройдет в Королевском роддоме в 16:00.

«В среду, 16 октября, пройдет очередная лекция «Школы мам» на тему «Уход за новорожденным». Лекцию проведет Анна Медведева, заведующая отделением новорожденных», – сказал представитель.

На лекции врач расскажет о физиологических особенностях новорожденного, его первом месяце жизни, развитии, росте и особенностях ухода.

Для участия обязательна предварительная запись по телефону: 8(965)104-34-93. В сообщении необходимо написать фамилию, имя с пометкой «Школа мам».