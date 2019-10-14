РИАМО - 14 окт. В городском округе Люберцы следователи устанавливают обстоятельства смерти школьника, подростку стало плохо во время игру в футбол, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

В правоохранительные органы 13 октября поступило сообщение о том, что во дворе многоквартирного жилого дома обнаружено тело 13-летнего мальчика без внешних признаков насильственной смерти.

«По данному факту следственным отделом по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки. Предварительно установлено, что мальчик находился на спортивной площадке, расположенной во дворе многоквартирного жилого дома, где совместно со сверстниками играл в футбол», – отмечается в сообщении.

В ходе игры ребенок почувствовал недомогание и потерял сознание. Школьник скончался до приезда бригады скорой помощи.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Уже осмотрено место происшествия, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы тела погибшего с целью установления причины смерти, опрошены очевидцы.