РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 14 окт. Региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» за минувшую неделю вывез свыше 30 тысяч кубических метров отходов с контейнерных площадок в подмосковных Люберцах, сообщил в понедельник на оперативном совещании представитель компании Павел Бражников.

«С 7 по 13 октября в городском округе Люберцы «ЭкоЛайн-Воскресенск» вывез 29803 кубометра твердых коммунальных отходов и 702 кубометра сухих отходов», – сказал Бражников.

Он отметил, что для бесперебойной работы по вывозу ТКО в городском округе работают 78 человек, ежедневно задействовано 47 единиц техники. В Люберцах установлены 801 синий и 4183 серых контейнера.