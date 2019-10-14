РИАМО - 14 окт. Сотрудники полиции задержали в подмосковном городе Одинцово нетрезвого мужчину, который взорвал страйкбольную гранату в подъезде одного жилых домов, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Сообщение о хлопке в подъезде одного из домов на улице Глазынинская поступило в дежурную часть ОМВД 13 октября.

«Прибывшие сотрудники полиции задержали и доставили в отдел полиции мужчину 1988 года рождения, который имел признаки опьянения. По предварительной информации, он использовал в подъезде страйкбольную гранату», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по факту хулиганства. Дебоширу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.