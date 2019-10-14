РИАМО - 14 окт. На этой неделе в Московском регионе ожидается крайне переменчивая погода, дожди будут сменяться сухой погодой, а температура в среднем окажется выше многолетних значений, рассказала РИАМО в понедельник ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

«Если говорить о «средней по больнице», то температурный режим у нас ожидается несколько выше средних многолетних значений. Но в течение недели колебания температуры и давления ожидаются значительные. Сегодня к нам уже начал приближаться теплый атмосферный фронт, и погода испортится в послеполуденные часы – дожди пойдут, начиная с западных районов», — сказала Волосюк.

Она отметила, что днем в понедельник в Москве ожидается 11-13 градусов, в области 9-14 градусов.

По словам синоптика, предстоящая ночь понедельника также не станет холодной – температура составит 10-12 градусов в Москве и 8-13 градусов по области. Однако уже во вторник ожидается прохождение холодного фронта, которое приведет к прекращению дождей и понижению температуры.

«Днем вторника в Москве ожидается около десяти градусов тепла и 7-13 градусов в Подмосковье. При этом атмосферное давление за сутки вторника вырастет почти на десять единиц до 752 миллиметров ртутного столба. В среду мы будем находиться под влиянием антициклона, что обеспечит сухую погоду. Ночью воздух остынет до 2-4 градусов в Москве, а в области ожидается понижение температуры до нуля. Днем также около десяти градусов тепла в столице и 7-12 градусов в области», - отметила Волосюк.

Она также добавила, что в четверг новый фронтальный раздел принесет новые дожди и очередное повышение температуры – ночью до 6-8 градусов в столице и до 3-8 градусов в Подмосковье. Днем же температура составит 11-12 градусов в Москве и 9-14 градусов в Подмосковье, но с дождями.

«В пятницу опять волна влажного океанического тепла схлынет, ветер повернет на северо-запад и дожди начнут прекращаться, опять станет прохладнее. Уже в дневные часы не выше 7-9 градусов в Москве и в столичном регионе от 6 до 11 градусов», - подытожила Волосюк.