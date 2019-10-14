РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 14 окт. Диспетчеры Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) городского округа Люберцы за минувшую неделю приняли свыше 8,6 тысячи обращений жителей, сообщил в понедельник на оперативном совещании директор службы Виталий Богданов.

«С 7 по 13 октября в ЕДДС-112 Люберец поступило 8625 обращений, из них 674 – на горячую линию администрации и 7951 по единому номеру 112», – сказал Богданов.

Он добавил, что на телефон горячей линии администрации поступило 56 обращений по вопросам ЖКХ, 11 – по вопросам экологии, три – по вопросам уличного освещения, два – по содержанию дорог и тротуаров и одно обращение по вопросам работы ГИБДД.

«В ЕДС ЖКХ Люберец за неделю поступило 6772 звонка, из них 591 по вопросам электроснабжения, 750 – водоснабжения. Также 1249 обращений касались отопления, по поводу работы МособлЕИРЦ обратились 342 человека», – заключил Богданов.