РИАМО - 14 окт. В Подмосковье суд вынес приговор по уголовному делу о хищениях средств, выделенных при реализации Федеральной целевой программы ГЛОНАСС, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

«На скамье подсудимых оказались бывший первый замгендиректора Центрального НИИ машиностроения Джордж Ковков, экс-начальник отдела капстроительства НИИ Александр Чернов, бывший генеральный директор ФГУП «Управление специального строительства №5 при Спецстрое России» Александр Белов, бывший гендиректор ООО «СпецМонолит» Роман Мартыненко и финансовый консультант с функциями гендиректора ООО «Проконсалтинг» Дмитрий Белицкий», – отмечается в сообщении.

В 2010 году в рамках реализации федеральной целевой программы ГЛОНАСС федеральным космическим агентством была утверждена проектно-сметная документация о проведении работ по реконструкции и техническому перевооружению корпуса 100-1 Центрального НИИ машиностроения в Королеве. На данные цели из федерального бюджета выделили свыше 1 миллиарда рублей.

НИИ заключил договор подряда с управлением специального строительства №5 при Спецстрое России, которое занималась возведением центра, на сумму 39,4 миллиона рубля. Соучастники совершили хищения при утверждении актов выполненных строительных работ на сумму 114 миллионов рублей.

Приговором суда Ковкову назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы, Белову – 4 года, Мартыненко – 5 лет, Чернову – штраф в размере 1 миллиона рублей. В отношении Белицкого уголовное преследование прекращено за истечением срока давности.