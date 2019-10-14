РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 14 окт. В кардиологического отделение Люберецкой областной больницы поступил современный ультразвуковой аппарат для диагностики сердечно-сосудистой системы, сообщил «РИАМО в Люберцах» заслуженный врач Российской Федерации, руководитель сосудистого центра больницы Михаил Гинзбург.

«Деятельность кардиологического отделения невозможна без проведения ультразвуковых методов исследования сердечно-сосудистой системы. Мы ранее ими пользовались, но они устарели. Сейчас мы получили новый универсальный ультразвуковой аппарат с возможностью передвижения по кардиологическому отделению», – сказал Гинзбург.

Он отметил, что данный аппарат позволяет делать эхокардиографические исследования в нескольких режимах. Одной из уникальных особенностей является проведение через пищевод ультразвукового исследования сердца, которое позволяет определять не только его размеры, но и образования в полостях.

«Данный аппарат позволит улучшить диагностику сердечно-сосудистых заболеваний, функцию сердца, в том числе насосную. Это очень важно для больных, которые поступают с острым инфарктом миокарда, особенно в первые часы для определения тактики их ведения», – подчеркнул Гинзбург.

Он пояснил, что больных с острым инфарктом миокарда надо как можно быстрее доставить в сосудистые центры. Там им проведут высокотехнологичные операции и установят стент в сердце – так уменьшается объем повреждений миокарда.