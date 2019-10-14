РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 14 окт. Юные жители подмосковного Красногорска могут нарисовать иллюстрацию к любимой книге и представить ее на конкурс до 18 октября, сообщается на сайте МАУК «Парки Красногорска».

«Друзья, МАУК «Парки Красногорска» и семейный клуб «Пряник» объявляют конкурс детского рисунка на тему «Иллюстрация к любимой книге». Мы уверены, что у каждого ребенка есть любимая книга! Участвуйте в конкурсе, и пусть ваш ребенок почувствует себя настоящим иллюстратором!» – говорится в сообщении.

Рисунок должен быть выполнен на листе формата А3 в любой технике и любыми материалами. Сзади необходимо прописать: имя и фамилию автора, его возраст, название иллюстрации и название книги, к которой она сделана. Работы принимают до 18 октября с 9:00 до 20:00 по адресу: Красногорск, микрорайон Опалиха, проезд Островского, дом №7.

Победители смогут бесплатно посетить от одного до трех занятий в студиях клуба «Пряник».

«Подведение итогов конкурса состоится 19 октября в 17:00. Все рисунки будут возвращены авторам в целости и сохранности», – заключается в сообщении.