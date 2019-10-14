РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 14 окт. С начала текущего года на территории подмосковных Люберец заменили свыше 1,1 тысячи старых и поврежденных дорожных знаков, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

Замена и установка новых дорожных указателей направлена на повышение безопасности дорожного движения.

«Замена старых дорожных знаков на новые позволяет снизить количество дорожно-транспортных происшествий и в целом входит в комплекс мер, направленных на повышение безопасности на дорогах. С начала 2019 года в округе было заменено 1145 дорожных знаков», – сказал Ружицкий.

Он уточнил, что при установке новых знаков были учтены предписания ГИБДД.

Кроме того, для снижения аварийности был выполнен и ряд других мероприятий.

«Для обеспечения безопасности, помимо замены старых знаков, на дорожное полотно наносят разметку, строят светофорные объекты, ведут установку искусственных неровностей, бокового ограждения, дополнительного освещения», – отметил Ружицкий.