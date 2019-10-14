РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 14 окт. В поселке Октябрьский подмосковных Люберец подросток скончался, отбив мяч головой во время игры в футбол, сообщил «РИАМО в Люберцах» источник в службе 112 городского округа.

Инцидент произошел 13 октября на дворовой площадке дома №1 на улице Ленина в поселке Октябрьский городского округа Люберцы.

«На дворовой площадке <…> ребята играли в футбол. Один из них отбил мяч головой, ему стало плохо. Мальчик скончался до приезда скорой помощи», – сказал собеседник.