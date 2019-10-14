РИАМО – 14 окт. Судья Конституционного суда России Константин Арановский выступил с критикой системы российского высшего образования и упрекнул ректоров российских вузов за то, что они отказались от самоуправления и академической свободы, пишет в понедельник газета «Коммерсант».

Свою позицию он изложил в особом мнении — это заявление, в котором член судейской коллегии может высказать личную позицию по рассмотренному делу.

«По мнению господина Арановского, сейчас «профессиональное образование» не в состоянии «уверенно гарантировать квалификацию обладателей дипломов», — говорится в сообщении.

Судья указывает на то, что «бессчетные ресурсы», потраченные на образовательные реформы, «можно было израсходовать во благо науке и на достойную оплату преподавательского труда». Также он отмечает, что улучшить систему образования пытаются уже лет 30, но результаты все еще спорны, а доверия к дипломам не прибавилось.

Также он говорит о низких зарплатах преподавателей, ведь от благополучия и достоинства педагогов напрямую зависит качество образования.

Арановский считает, что автономия — обязательное условие деятельности вуза. Субординация и отчетность под началом администраторов угнетают преподавание и науку.

«Конституционный суд Российской Федерации видит в автономии вузов основополагающее начало их деятельности, которое определяет их отношения с государством и государственную политику в области образования; он констатирует, что автономия оправдала себя исторически в общеевропейской университетской традиции», — подчеркивает судья.

Также он уверен, что исполнение этих положений сомнительно, пока система ставит участников образовательного дела на службу своим интересам.