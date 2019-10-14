РИАМО – 14 окт. Оперативники задержали жителя столицы Дэнни Кулинича в связи с несанкционированными акциями в центре Москвы этим летом, сообщает ТАСС.

По сведениям СМИ, Кулинич примыкает к движению «Декоммунизация».

«Дэнни Кулинич доставлен на допрос в СК РФ по уголовному делу о массовых беспорядках. По итогам допроса будет определен его статус», – заявил агентству источник в правоохранительных органах.

Он также пояснил, что утром в понедельник по месту его жительства был проведен обыск, в ходе которого изъят компьютер и другая техника.

Термин «московское дело» начали использовать при обозначении несколько уголовных дел, которые были возбуждены по итогам акций оппозиции, которые прошли в Москве летом этого года.

«Самым крупным из них является объединенное уголовное дело о массовых беспорядках и применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов во время несанкционированного митинга 27 июля. В этой акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тысяч человек», – уточняется в материале.

Кроме того, полицейские вместе с Росгвардией задержали свыше 1 тысячи человек. В СК возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 «Применение насилия в отношении представителя власти» и части 2 статьи 212 «Участие в массовых беспорядках» УК РФ, в ходе его расследования были арестованы более 10 человек.