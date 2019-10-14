РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 14 окт. В Красногорске прошли тактико-специальные учения по организации аварийно-спасательных работ при дорожно-транспортном происшествии, в результате которого пострадал человек, а на дорогу пролилось горючее, сообщается на официальном сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В ходе учений были отработаны организация ликвидации ДТП при получении информации, проведение аварийно-спасательных работ, тушение загоревшегося автомобиля, оказание пострадавшему экстренной медицинской помощи и транспортировка в медицинское учреждение, ликвидация розлива горюче-смазочных материалов, работа автодорожных служб по освобождению проезжей части и восстановлению разметки», – говорится в сообщении.

В тренировке были задействованы оперативная группа Красногорского пожарно-спасательного гарнизона, боевой расчет пожарно-спасательной части №60, спасатели Красногорского теруправления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас», Красногорская бригада скорой медицинской помощи, экипаж ОГИБДД УМВД России по горокругу Красногорск, комбинированная дорожная машина ГБУ МО «Мосавтодор» и эвакуатор МБУ «Красногорская городская служба». Всего в тренировке были задействованы 18 человек и 8 единиц техники.

«По итогам тактико-специальных учений прошло совещание, на котором была дана оценка работы должностных лиц и личного состава, участвовавших в учении. Работники различных подразделений проявили слаженность действий в ходе организации аварийно-спасательных работ при дорожно-транспортном происшествии», – заключается в сообщении.