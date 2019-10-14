РИАМО – 14 окт. Стало известно, где учащиеся чаще всего совершают ошибки на ЕГЭ по русскому языку, так, трудности возникают в написании личных окончаний глаголов и суффиксов причастий, пишет в понедельник «Российская газета».

Накануне в Федеральном институте педагогических измерений назвали ошибки, которые выпускники допускали на ЕГЭ-2019.

«Статистика показывает: самой сложной орфограммой в 2019 году оказалось «Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий». Например, слово «тащАщий» – здесь участники ЕГЭ определяют спряжение по глаголу «таскать», а не «тащить». То есть, смешивают виды глагол», – отмечается в сообщении.

Кроме того, школьники испытывают трудности при выполнении заданий, проверяющих правописание разных суффиксов и приставок. Их выполнили в среднем 58% выпускников.

«Причина ошибок? Школьникам даже в 11-м классе по-прежнему сложно определить некоторые части речи. Отсюда и неправильные суффиксы. С правописанием «Н и НН» ребята справляются чуть лучше: 65% выполняют задание на эту орфограмму правильно», – добавляется в материале.

Многим выпускникам также следовало подтянуть знания по грамматике.

«Самые распространенные ошибки в работах: формы сравнительной и превосходной степеней (более лучший, самый красивейший); ошибки в падежных формах существительных (много время)», – уточняется в статье.

Учащиеся не замечают нарушений в выборе падежа и предлога при близких по значению или однокоренных словах (преимущество над ним, превосходство перед другими) и в выборе падежа при производных предлогах (по окончанию спектакля).

У школьников хромает и пунктуация.

«В 2019 году в ЕГЭ по русскому языку было введено новое задание на пунктуационный анализ небольшого текста. С ним справились только 32% выпускников», – резюмируется в сообщении.