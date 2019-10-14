РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 14 окт. Первокурсники Московского областного филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) в Красногорске примут участие в ежегодном капустнике 16 октября, сообщил специалист по связам с общественностью Московского областного филиала РАНХиГС Магомед Курбанов.

«16 октября в Красногорском культурно-досуговом комплексе «Подмосковье» состоится ежегодный концерт первокурсников Московского областного филиала РАНХиГС «Капустник». Вот уже в третий раз ДК «Подмосковье» распахнет свои двери перед талантливыми и одаренными студентами филиала. Песни, танцы, сценки – это все под силу каждому из новоиспеченных студентов, они готовы удивлять», – сказал Курбанов.

Он отметил, что в нынешнем году темами капустника были определены десятилетия XX и XXI веков. Принять участие в мероприятии могут все желающие. Начало в 15:30.