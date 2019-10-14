Темно во дворе: что делать и куда жаловаться

Нормы освещения
Подсветка придомовой территории – важная часть инфраструктуры района или города. Она играет значимую роль для создания безопасных условий передвижения и комфорта жителей. Единой нормы количества светильников, установленных возле жилого дома, нет. Зато есть нормы и стандарт освещённости дворовых территорий. Единицей измерения служит люкс, сокращенно лк. Согласно СНИПу, аллеи и дороги, а также велосипедные дорожки в тёмное время суток должны быть освещены не менее, чем на 4 лк.
На входе в здание освещение не может быть меньше, чем 6 лк, а во дворах, на автостоянках и хозяйственных площадках - 2 лк. Цифры носят рекомендательный характер. При этом освещение не должно быть ниже установленных норм. То есть, светлее во дворах может быть, а вот темнее нет.
Если фонари не горят
Не спешите жаловаться, если ночью во дворах отключается часть фонарей. Возможно это обычный переход из оптимального режима освещения в ночной. Это нормальное явление. График включения и отключения уличного освещения, а также количество светильников, которые должны гореть в тот или иной период времени, можно узнать из документов на официальном портале органов местного самоуправления. Обычно он называется планом или графиком работы наружного освещения на год. Время включения и отключения светильников на улице может меняться из-за погодных условий. Но не более, чем на 15 минут в каждую сторону от времени, прописанного в графике.
Куда обращаться
Направить обращение или жалобу можно в управляющую компанию. Они должны составить документ. И либо самостоятельно заменить лампочки и фонари, либо направить запрос в местную администрацию. Особенно это касается неработающего освещения в подъездах жилых многоквартирных домов. Они находятся в компетенции управляющей компании, ведь жильцы платят за содержание территории общего пользования и подъездов.
Если темно на улице, а не в самом дворе, то обращаться нужно в администрацию городского округа или района. Уличное освещение в Подмосковье регулируется областным законом «О благоустройстве в Московской области». Нормы освещенности тоже существуют. Согласно требованиям СанПиНа, освещенность жилой застройки в центре города должна составлять не менее 10 лк, а тротуаров – не менее 4 лк.
В департаментах отмечают, что чаще всего о проблемах с интенсивностью освещения им неизвестно, потому что жильцы либо молча терпят неудобства, либо выражают недовольство в социальных сетях, где отследить жалобы можно не всегда.
Жалоба через портал
Подать жалобу на недостаточное освещение двора или подъезда можно через портал «Добродел». Его рекомендует использовать заместитель министра благоустройства Московской области Александр Парий. Он отмечает, что все обращения на сайт не остаются без ответа.
На портале сначала необходимо авторизоваться или завести учётную запись. Это потребует ввода паспортных данных и места жительства, чтобы ведомствам было проще распределить полномочия. В отдельном поле нужно описать суть проблемы и выбрать категорию обращения. Это может быть «Благоустройство дворовой территории МКД» или «Дворы и территории общего пользования». Есть в списке и «Наружное освещение». Это подходящая категория, так как полностью соответствует теме. Но сюда отправляются жалобы на проблемы с освещением в районе магистралей и других объектов. Так что уместнее будет выбрать раздел, связанный именно с двором. В описании проблемы нужно детально рассказать, что происходит.
Например, отметить неисправность светильников или недостаточность освещения на внутридомовой территории. Для подтверждения слов и наглядности приложить фотографию. Желательно фотографировать ночью и в двух вариантах: со вспышкой и без. Так будет понятно, что происходит на территории на самом деле.
Можно подать жалобу через портал «Сердитый гражданин». Это неофициальный сайт и независимый онлайн-проект. Но пользователи отмечают, что многие жалобы были услышаны и проблемы решены.
Если фонарей не хватает
Если в вашем дворе фонарей вообще нет или их недостаточно для нормального освещения, то это повод подать заявку на их установку.
Ведущий юрист Европейской юридической службы Татьяна Трофименко советует обращаться в местную администрацию. При этом следует указать, что именно нужно: установить дополнительные фонари или заменить неработающие. Коллективная жалоба будет иметь больший вес и более действенный эффект. Стоит отметить, что вы ждете ответ от имени администрации в письменном виде за подписью официальных лиц. Чтобы не возникло ситуации, когда дальше договоренности на словах ничего не происходит, а доказать свое обращение жители не могут.
Также можно направить жалобу в адрес Министерства благоустройства Московской области. В разделе «Контакты» на сайте указаны номера телефонов заместителей министра, а также отдела наружного освещения. Обычно замена неисправных фонарей происходит оперативно. А вот для установки новых светильников требуется решение администрации, которое принимают после обследования и выяснения причин недостаточной яркости освещения. Эксперты замеряют уровень освещённости в темное время суток приборами и составляют отчет, который передают в муниципалитет.
Если фонари не работают
Если светильники уличного освещения во дворах есть, но не работают, обращаться нужно туда же, куда и в предыдущих ситуациях. Юрист отмечает, что количество неработающих светильников на улицах не должно превышать 10% от общего числа. При этом недопустимо, если неработающие светильники располагаются подряд, один за другим.
Срок восстановления горения отдельных светильников не должен превышать 10 суток с момента обнаружения неисправности. Если неисправные светильники покрывают более 60% площади, необходимой для освещения, то вопрос решается еще более оперативно. В этом случае срок восстановления горения светильников не может превышать суток.
Кто контролирует
Качество освещения общественных пространств в муниципалитетах Подмосковья контролирует Госадмтехнадзор Московской области.
Управление ежегодно проводит плановую операцию «Свет». В этом году она стартовала 2 сентября. В рамках операции инспекторы выносят предписания по восстановлению освещения. Только за первую неделю операции фонари загорелись по конкретным адресам в восьми муниципалитетах Подмосковья.
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