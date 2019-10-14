Темно во дворе: что делать и куда жаловаться

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Подать жалобу на недостаточное освещение двора или подъезда можно через портал «Добродел». Его рекомендует использовать заместитель министра благоустройства Московской области Александр Парий. Он отмечает, что все обращения на сайт не остаются без ответа.

На портале сначала необходимо авторизоваться или завести учётную запись. Это потребует ввода паспортных данных и места жительства, чтобы ведомствам было проще распределить полномочия. В отдельном поле нужно описать суть проблемы и выбрать категорию обращения. Это может быть «Благоустройство дворовой территории МКД» или «Дворы и территории общего пользования». Есть в списке и «Наружное освещение». Это подходящая категория, так как полностью соответствует теме. Но сюда отправляются жалобы на проблемы с освещением в районе магистралей и других объектов. Так что уместнее будет выбрать раздел, связанный именно с двором. В описании проблемы нужно детально рассказать, что происходит.

Например, отметить неисправность светильников или недостаточность освещения на внутридомовой территории. Для подтверждения слов и наглядности приложить фотографию. Желательно фотографировать ночью и в двух вариантах: со вспышкой и без. Так будет понятно, что происходит на территории на самом деле.

Можно подать жалобу через портал «Сердитый гражданин». Это неофициальный сайт и независимый онлайн-проект. Но пользователи отмечают, что многие жалобы были услышаны и проблемы решены.

Как отправить жалобу через «Добродел». Инструкция>>