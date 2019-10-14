РИАМО - 14 окт. После столкновения двух автомобилей на 133-м километре автодороге М-6 «Каспий» в реанимации в тяжелом состоянии находятся три человека, включая ребенка, еще один ребенок переведен в столичную больницу для дальнейшего лечения, сообщил РИАМО представитель пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В Ступинской больнице продолжают находиться четыре человека. Двое взрослых и ребенок в тяжелом состоянии в отделении реанимации, еще один взрослый - в травматологическом отделении. Врачи оказывают им всю необходимую помощь», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что еще один ребенок переведен для дальнейшего лечения в Детскую городскую клиническую больницу № 9 имени Г. Н. Сперанского.

Лобовое столкновение двух автомобилей произошла в ночь на воскресенье. На 133-м километре автодороге М-6 «Каспий» в городском округе Кашира столкнулись автомобили «Лада Приора» и Hyundai Solaris. Погибли пять человек, в том числе семилетний ребенок. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Предварительно, водитель отечественной легковушки потерял управление и вылетел на встречную полосу.