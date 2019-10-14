РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 14 окт. Команды юнармейских отрядов Подольска стали финалистами областной военно-патриотической игры «Служу Отечеству!», финальный этап пройдет весной 2020 года, сообщается на сайте администрации округа.

В Подольске на базе Быковской школы на днях прошел второй зональный этап областной военно-патриотической игры «Служу Отечеству!» юнармейских и военно-патриотических отрядов Московской области. В нем приняли участие 26 команд из 15 муниципальных образований Подмосковья. Подольск представляли 6 команд – «Альтаир», «Росток», «Молодая гвардия», «Будимир», «Память» и сборная команда округа.

«В упорной и честной борьбе в финал ВПИ «Служу Отечеству», который состоится весной 2020 года, пробились юные патриоты из команд городского округа Подольск: «Будимир» – первое общекомандное место, «Альтаир» – четвертое место, «Память» – девятое место и сборная округа «Патриоты Подолья», как принимающая сторона, выступавшая вне зачета», – говорится в сообщении.

В каждой команде было по пять юношей, две девушки и один руководитель. с по следующим дисциплинам: смотр строя и песни «Статен в строю, силен в бою»; медицинская подготовка; военизированная эстафета; минное поле и других.