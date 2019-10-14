РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 14 окт. Фольклорные коллективы смогут поучаствовать в фестивале народных песен, танцев и костюмов в Доме культуры «Луч» в селе Петрово-Дальнее подмосковного Красногорска 10 ноября, говорится в сообщении управления культуры администрации горокруга.

«Дом культуры «Луч» приглашает всех 10 ноября в 12:00. Фестиваль традиционного народного костюма «Созвучие традиции» это три уникальных, самобытных и характерных элемента национальной культуры: костюм, песня, танец. Они наше достояние, гордость, богатство! Богатство духовное, культурное, русское!» – говорится в сообщении.

К участию в фестивале приглашают фольклорные и фольклорно-этнографические коллективы, творческие мастерские, мастеров и студии народного декоративно-прикладного творчества, участников творческих объединений учреждений культуры и дополнительного образования, научных сотрудников, коллекционеров традиционных народных костюмов.

«В программе фестиваля: концертные выступления, выставка-показ коллекций традиционного народного костюма, выставки традиционных народных и авторских кукол в национальном костюме, мастер-классы», – заключается в сообщении.