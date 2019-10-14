РИАМО - 14 окт. На территории Москвы и Подмосковья объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильного ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Этот уровень погодной опасности в Подмосковье и Москве объявили из-за ветра в период с 15:00 в понедельник до 06:00 во вторник.

В остальных регионах ЦФО предупреждение не требуется.

В Московском регионе в понедельник ожидается облачная погода и до плюс 13 градусов, во второй половине дня местами пройдет небольшой дождь.