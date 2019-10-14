РИАМО - 14 окт. Управление Росреестра по Московской области вышло на среднесуточный уровень обработки поступающих от заявителей пакетов документов после технической неполадки в работе информационных систем, говорится в сообщении пресс-службы подмосковного Росреестра.

Неполадка случилась в начале сентября. А уже 10 октября было обработано 11,4 тысячи пакетов документов при среднесуточной норме в штатном режиме 9-10 тысяч.

«Такой темп обработки, а также используемые возможности Росреестра по экстерриториальной регистрации пакетов документов с привлечением регистраторов из других регионов страны, позволяют значительно снизить объем накопленных пакетов», – отмечается в сообщении.

Также ведется адресная работа с крупными застройщиками и нотариусами, кредитными организациями, чьи пакеты документов на проведение учетно-регистрационных действий рассматриваются отдельно. С застройщиками проводят встречи, на которых предлагаются технологические решения.

«Управление Росреестра по Московской области работает в усиленном режиме. Обработка и регистрация пакетов документов находятся под пристальным контролем. Мы рекомендуем компаниям-застройщикам направлять заявления и документы на оказание государственных услуг Росреестра в электронном виде, проблемы с их поступлением через ресурсы Росреестра отсутствуют», – подтвердила руководитель подмосковного Росреестра Татьяна Громова.

В ноябре пройдет совещание с правительством региона по вопросам учетно-регистрационных действий по объектам инженерно-сетевого комплекса.

Чтобы получить информацию о результатах предоставления государственных услуг Росреестра, можно написать сообщение на номер: 8(915)195-30-93. Пользователи могут обратиться по СМС, WhatsApp и Viber. На указанный номер телефона необходимо направлять краткую информацию: номер заявления, ФИО или наименование юридического лица, дату подачи документов.