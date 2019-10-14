РИАМО - 14 окт. Подмосковные почтальоны ежедневно проходят в общей сложности более 28 тысяч километров, если сложить их маршруты вместе, это примерно пять раз до Парижа и обратно, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы «Почты России» по макрорегиону Москва.

«Сегодня в УФПС Московской области АО «Почта России» трудятся 3370 почтальонов - каждый из них проходит в среднем 8,5 километров по пути своего доставочного участка в день», — сказал собеседник агентства.

Современный почтальон должен знать порядок работы с почтовыми отправлениями, обладать хорошей памятью, способностью ориентироваться на местности, быть дружелюбным и вежливым. Его рабочий день начинается примерно в 7 утра с сортировки корреспонденции согласно маршруту.

У каждого пятого почтальона в России есть мобильный почтово-кассовый терминалом, с помощью которого клиенты на дому оплачивают платежки ЖКХ, услуги связи, оформляют страховки, оплачивают кредиты, налоги, детские сады и прочие финансовые услуги. В Московской области есть 535 мобильных терминалов, услугами которых пользуется в среднем 40 тысяч жителей в месяц.

Для быстрой доставки почты и удобства жителей удаленных населенных пунктов есть передвижные почтовые отделения.

Почтальон из Дзержинского Татьяна Бекешкина рассказала, что уже 50 лет работает почтальоном. Еще в 7 классе она проходила практику на почте. Она успела поработать заместителем начальника почтового отделения, начальником отделения связи.

Победитель регионального конкурса «Лучший почтальон 2019» Виктория Крылова отметила, что трудится на этой работе уже пять лет, причем является почтальоном в четвертом поколении.

«Эта профессия мне очень подходит, потому что у меня трое детей, и я успеваю и работать, и детей воспитывать. Когда родила второго ребенка, то с ней вместе ходила на работу. Мы с колясочкой ходили и разносили почту, иногда, сама того не замечая, 15 километров проходила. Быть почтальоном – не сложно, главное – желание, а коллеги всегда подскажут!», - рассказала Крылова.