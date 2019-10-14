РИАМО – 14 окт. Банки смогут воспользоваться новой системой защиты биометрических данных клиентов, эту платформу разработал «Ростелеком», пишет в понедельник газета «Известия».



С помощью системы будут шифроваться слепки лица и голоса при их передаче в единую биометрическую систему (ЕБС). ЕБС нужна для того, чтобы обеспечить гражданам удаленную идентификацию для дистанционного получения банковских услуг. «Ростелеком» уже получил положительное заключение ФСБ на платформу.



«30 российских банков уже заключили договоренности о внедрении типового решения по шифрованию биометрических данных при передаче их в ЕБС, первые подключения к системе завершатся в октябре 2019 года», – отмечается в статье.



Представитель «Ростелекома» пояснил, что в ближайшее время всем участникам рынка необходимо перейти на одно из решений, которое соответствует требованиям к шифрованию: собственное, облачное или типовое, которое и разработала компания.



Типовое решение обойдется примерно в 3-5 раз дешевле, чем разработка собственного.

Эксперты прогнозируют, что банки из топ-50 воспользуются им. Издание провело опрос среди крупнейших банков, так, часть из них намерена использовать аналогичное решение от Центра финансовых технологий.



Представитель банка «Хоум Кредит» отметил, что биометрическая идентификация позволяет избежать целого ряда мошенничеств, так как для подтверждения личности используются не только документы и пароли, которые можно подсмотреть или украсть, но и индивидуальные физиологические данные.



Сотрудник банка «Возрождение» рассказал, что один из задерживающих факторов популяризации ЕБС – вопрос безопасности самих данных на фоне новостей об утечках информации из банков. Клиенты также беспокоятся, что их данные могут использовать госорганы для надзора.



Руководитель центра проектов и инноваций «БКС Премьер» Иван Мазов уверен, что, даже если произойдет утечка биометрических данных, вероятность того, что их владелец пострадает от действий мошенников, все равно достаточно низкая.