РИАМО (КОРОЛЕВ) – 14 окт. Учащиеся технопарка «Кванториум» в Королеве в рамках космического урока пообщались с космонавтами на МКС, сообщила «РИАМО в Королеве» начальник отдела взаимодействия со СМИ и общественностью Технологического университета Королева Анна Клочнева.

В центре дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум» Технологического университета состоялся очередной космический урок, организованный госкорпорацией «Роскосмос» в рамках фестиваля «Наука 0+». В уроке приняли участие более 50 учащихся «Кванториума», по видеосвязи к ним присоединились ребята из других городов – Москвы, Сочи и Томска.

«Тема очередного урока – «Вода – источник жизни не только на Земле». Школьники также получили уникальную возможность пообщаться с работающими на борту МКС космонавтами. Олег Скрипочка и Александр Скворцов рассказали ребятам о том, как ведет себя вода в невесомости, как меняются ее свойства в космическом пространстве. Обсудили и другие вопросы: перспективы изучения и освоения космического пространства, условия работы и жизни в космосе», – сказала Клочнева.

Главным экспертом космического урока стал летчик-космонавт, Герой Российской Федерации Федор Юрчихин. Ребята смогли лично пообщаться с космонавтом, побывавшем в космосе пять раз.

Тема урока была выбрана отнюдь не случайно. Как известно, вода – самое распространенное на Земле вещество в ее приповерхностном слое. Даже сам человек состоит на 70-80% из воды. Тем не менее, можно сказать, что вода – это до сих пор неизученное вещество. Космос выбрал именно воду в качестве основы жизни.

В рамках космического урока его участники провели эксперименты по изучению свойств воды по общей теме «Поверхностное натяжение и плотность», а также обсудили ее уникальные физико-химические свойства. Итогом мозгового штурма стала уверенная победа команды «Кванториума» Технологического университета.

Впервые с инициативой проведения уроков из космоса выступил летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Александр Серебров. Партнерами проекта, помимо детского технопарка Технологического университета стали: фестиваль «Наука 0+» МГУ имени М.В. Ломоносова, Сочинский ОЦ «Сириус», Томский государственный педагогический университет, а также детский технопарк «Инжинирум» МГТУ имени Н.Э. Баумана.