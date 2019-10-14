РИАМО – 14 окт. Постепенно сокращается время опоздания электричек на Белорусском направлении МЖД, утром в понедельник на одном из участков пешеходы оказались перед приближающимся составом, сообщается WhatsApp-канале Московской железной дороги.

Ранее поезд сбил двух мужчин на Белорусском направлении МЖД. По предварительной информации, на платформе Беговая двое мужчин находились на путях перед приближающимся поездом.

«Железнодорожники работают с каждым задержанным составом. Для полного восстановления графика потребуется примерно полтора часа. (примечание – это зависит от дальности маршрута)», – говорится в сообщении.

В материале подчеркивается, что на станции Беговая для безопасного перехода через железную дорогу оборудован пешеходный тоннель.