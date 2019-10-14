РИАМО – 14 окт. Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) в 2019 году отметит 75-летие, вуз расширяет сотрудничество со многими зарубежными учебными заведениями, в том числе с американскими, сообщил ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

Прошлый масштабный юбилей вуза – 70 лет – пришелся на 2014 году, когда обострение отношений между Россией и Западом только начинало набирать обороты. За пять лет в МГИМО продолжали совершенствовать международные учебные программы.

«У нас расширяется сотрудничество со многими зарубежными вузами, в том числе с американскими. Только что прошел масштабный семинар Университетского консорциума, куда входят, в частности, Оксфордский, Гарвардский и Колумбийский университеты. На встрече обсуждались отношения России и США. В конце октября пройдет совместный двусторонний семинар МГИМО и Принстонского университета, посвященный проблематике «Россия–Запад», – заявил в интервью газете «Известия» Торкунов.

Он уточнил, что число всемирно известных зарубежных профессоров, которые формируют науку международных отношений, в последние годы только выросло.

«У нас были и теоретик конструктивизма Марта Финнемор, и автор наступательного реализма Джон Миршаймер. Увеличилось и число совместных с зарубежными вузами магистерских программ – их в МГИМО уже более 30», – дополнил Торкунов.

Ректор МГИМО подчеркнул, что университетская среда не реагирует на сложности в межгосударственных отношениях.

По мнению Торкунова, в ближайшее время в отношениях России с западными странами потепления ожидать не стоит.

«Есть осознание, что во многих странах, в том числе европейских, все больше понимают: Россия – исключительно важная часть Европы и без нее нельзя построить ни устойчивую безопасность, ни развивать экономику. Мы это видим по восстановлению прав России в Совете Европы. Это важный шаг. Пришло понимание, что Совет Европы без России не может существовать как эффективная организация», – разъяснил он.

Кроме того, в беседе с изданием Торкунов порассуждал о плюсах введения безвизового режима со странами Европейского союза.

«Сколько лет Россия ведет переговоры о безвизовом режиме с Европейским союзом? Россия была абсолютно готова к этому. Нас упрекают, что в России существуют всякого рода ограничения, но наша позиция была и остается: в отношении Евросоюза мы готовы перейти на безвизовый режим. Введение безвиза будет касаться не только студентов, но и практически всех. Отказ от виз – шаг в нужном направлении, но все это должно сопровождаться обеспечением безопасности, верификацией приезжающих», – уверен ректор МГИМО.

Он объяснил, что односторонние уступки в международных отношениях не очень работают, поэтому здесь должна быть разумная политика.