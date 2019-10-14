РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 14 окт. Рабочие на 80% выполнили земляные работы по строительству новой дороги на улице 43 Армии в подмосковном Подольске, пустить техническое движение по автодороге планируют к концу года, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В Подольске на днях прошло очередное производственное совещание по вопросам строительства автодороги по улице 43-й Армии в микрорайоне Кузнечики. Участие в нем приняли советник главы администрации округа Иван Мокруполо, начальник теруправления в микрорайоне Кузнечики Евгений Патрушев, замдиректора МУП «ДЕЗ» Андрей Ломакин, замначальника управления инженерного строительства АО «Монолитное строительное управление-1» Эмзар Аков и другие.

«На сегодняшний день на 80% выполнены земляные работы, отсыпается песчаный слой и щебень. Идет перекладка инженерных коммуникаций. Проложена ливневая канализация до улицы Ленинградская. На объекте работают 80 рабочих и 24 единицы техники. К концу октября данный участок будет подготовлен под укладку асфальтированного покрытия. Пуск технического движения планируется на конец декабря, а в марте 2020 года планируем завершить и благоустройство территории», – сказал Аков.

Для безопасности горожан с 18 октября переход через строительный объект длиной в 1,4 километра будет временно закрыт. На время выполнения строительных работ будет организован пешеходный переход из плит у Никольского храма по улице 43 Армии, дом №24, строение 1.

Строительство дороги ведется в рамках госпрограммы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Стоимость строительства автодороги составляет свыше 450 миллионов рублей. Средства выделены из Дорожного фонда Московской области.