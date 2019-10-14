РИАМО - 14 окт. В среду, 16 октября, в 13:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) состоится пресс-конференция заместителя председателя правительства Московской области Евгения Хромушина на тему «Перспективы развития сферы ЖКХ и энергетики Подмосковья».

На мероприятии будут затронуты вопросы предстоящей масштабной модернизации системы ЖКХ, актуальные вопросы внедрения раздельного сбора ТКО на территории региона и усиление контроля за деятельностью региональных операторов.

Также на пресс-конференции обсудят повышение эффективности работы управляющих компаний Подмосковья, реализацию программы капитального ремонта общего имущества собственников, повышение надежности энергоснабжения, вопросы реализации программы газификации Московской области.

Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-я Магистральная, д. 3, стр. 1 (станция метро «Полежаевская»).

Аккредитация: +7 (968) 766-21-18

Почта: m.dmitrieva@riamo.ru

Контактное лицо – Мария Дмитриева

Вход в РИАМО по паспортам или пресс-удостоверениям.