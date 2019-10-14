РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 14 окт. В подмосковных Люберцах на минувшей неделе раскрыли более 40 преступлений, в том числе убийство, сообщил в понедельник на оперативном совещании замначальника МУ МВД России «Люберецкое» по охране общественного порядка Сергей Разгуляев.

«Зарегистрировано с 7 по 13 октября 47 преступлений, из них 42 раскрыты, в том числе семь связанных с наркотиками. Из 14 краж раскрыли 10. Было совершено одно убийство, тоже раскрыто», – сказал Разгуляев.

Четвертого октября в 22:00 поступило сообщение по линии «112» о том, что на улице Инициативная, дом №1А обнаружен труп с ножевым ранением.

«В ходе проверки установлено, что один гражданин Армении причинил другому телесные повреждения, в результате которых тот скончался. Возбуждено уголовное дело», – уточнил Разгуляев.

Он добавил, что на минувшей неделе на территории обслуживания полиции Люберец произошло 290 происшествий. В книге учета зарегистрировали 1883 обращения жителей. Также произошло 179 ДТП, в которых пострадали два и погиб один человек.