РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 14 окт. Профилактический рейд, направленный на пресечение нарушений при перевозке опасных грузов, проведут в подмосковном Красногорске до 20 октября, сообщил начальник отделения технического надзора отдела ГИБДД УМВД России по Красногорску Олег Инчиков.

«В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий и пресечения нарушений требований нормативно-правовых актов, регламентирующих перевозку опасных грузов, в период с 14 по 20 октября 2019 года на территории Московской области, в том числе и горокруга Красногорск, проводится оперативно-профилактический рейд «Опасный груз», – сказал Инчиков.

Он отметил, что в ходе мероприятия сотрудники Госавтоинспекции совместно с территориальными подразделениями управления государственного автодорожного надзора по Московской области и другими заинтересованными ведомствами проведут проверки максимального количества транспортных средств, задействованных в сфере перевозок опасных грузов.

«Особое внимание будет уделено проверке соответствия конструкции требованиям нормативных документов, контролю за техническим состоянием при выпуске транспортных средств на линию, соблюдению режима труда и отдыха водителей, наличию у водителей документов, предусмотренных ПДД РФ», – заключил Инчиков.