РИАМО – 14 окт. В Минпромторге приступили к подготовке законопроекта, позволяющего направлять просроченные продукты на вторичную переработку, предполагается, что из них будут делать корма для животных, передает в понедельник газета «Известия».

Заместитель главы министерства Виктор Евтухов пояснил изданию, что ведомство уже внесло законопроект в правительство.

«Ежегодно около 700 тысяч тонн продуктов питания в крупных сетях не продаются и отправляются на свалку. По этой причине Минпромторг намерено создать единую и понятную правовую базу по регулированию обращения продовольственных отходов и вторичных материальных ресурсов», – отмечается в сообщении.

Так, одна из его норм позволит отправлять продукты питания с истекшим сроком годности на вторичную переработку – после проведения экспертизы, подтверждающей их безопасность.

«Главная задача ресурсосбережения — снижение объема образования отходов. Истечение срока годности пищевых продуктов не означает, что они автоматически стали отходами. Их можно использовать в качестве сырья, например, для изготовления кормов для животных или удобрений», – разъяснил Евтухов.

В настоящее время продукты с истекшим сроком годности согласно действующему регулированию считаются опасной продукцией. В случае если идею Минпромторга одобрят, это поможет решить множество проблем, связанных с утилизацией и использованием продукции с истекшим сроком годности.

Эксперты объяснили, что из мяса и костей, к примеру, можно готовить мясо-костную муку для корма животным.

«Сейчас у бизнеса и власти нет четкого понимания, как администрировать процесс использования, реализации и переработки просроченных продуктов. Успех реализации инициативы зависит от решения этих вопросов», – дополнил исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.