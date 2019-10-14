РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 14 окт. Предпринимателям подмосковного Красногорска расскажут о мерах поддержки социально направленного бизнеса, а также малого и среднего предпринимательства на форуме 16 октября, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Приглашаем предпринимателей принять участие в форуме. Мероприятие состоится в Молодежном центре 16 октября. Запланировано выступление заместителя министра инвестиций и инноваций Московской области Надежды Карисаловой на темы: «Формирование эффективной инфраструктуры поддержки и развития экосистемы социального предпринимательства: что важно и что нужно?», «Меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Московской области», – говорится в сообщении.

В деловую программу входит выступление руководителя Центра медиации Московской области Марии Светловой на тему «Популяризация медиативных процедур в сфере предпринимательской деятельности» и подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве по развитию примирительных процедур (процедуры медиации) между Центром медиации Московской области, администрацией Красногорска и руководителем общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области в округе.

Узнать подробности можно по телефону: 8(495)562-46-68.