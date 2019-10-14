РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 14 окт. Ранее запланированное на понедельник отключение электроэнергии отменили в пяти домах микрорайона Климовск Подольска, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Новая информация поступила от Подольских электрических сетей. Запланированные на понедельник, 14 октября, ремонтные работы отменены. Электричество в многоквартирные дома подается, как положено. Отключений не будет», – говорится в сообщении.

Ранее в группе управляющей компании «МУП «СЕЗ» сообщалось, что в понедельник из-за плановых работ будет отключено электричество в домах №№28, 30 по улице Ленина и в домах №№6, 8, 10 по Октябрьскому переулку.