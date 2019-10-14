РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 14 окт. Подольский хоккейный клуб «Витязь» одержал победу над минским «Динамо» в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 3:0, сообщается на сайте подольского клуба.

Матч между хоккейными клубами «Витязь» и «Динамо» из Минска проходил в Ледовом дворце «Витязь» Подольска 13 октября в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«ХК «Витязь» массированно начал осаждать ворота гостей в середине матча. В большинстве на удалении Степанова Йормакка подправляет шайбу после массированной атаки, и она проходит рядом с щитком Карнаухова в считанных сантиметрах от стойки ворот», – говорится в сообщении.

Однако команда из Минска не сдавалась – в середине периода в меньшинстве Шэйн Принс выкатывает один на Ежова, но на финте не попадает в ворота.

«Моменты у минчан и в концовке, однако Ежов постоянно спасает, либо минчане промахиваются из выгодных позиций. Итог матча: 3:0 в пользу «ХК «Витязь», – отмечается в сообщении.

Матч в этот день посмотрели свыше 5,4 тысячи зрителей. Главными судьями были Алексей Раводин и Ян Хрибик.