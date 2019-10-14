РИАМО - 14 окт. На западе Москвы женщина несколько раз ударила ножом своего знакомого, пострадавший скончался в больнице, сообщил РИАМО в понедельник источник в правоохранительных органах.

Преступление было совершено в квартире на Боровском шоссе 12 октября.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции обнаружен хозяин квартиры 1972 года рождения, неработающий. С колото-резаной раной груди слева его госпитализировали в реанимационное отделение медучреждения. 13 октября он скончался», — сказал собеседник агентства.

Подозреваемую 1978 года рождения задержали. Ее изобличили в том, что она в ссоре нанесла мужчине ножом несколько ударов в область груди, от которых тот скончался.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве подтвердил факт задержания подозреваемой.