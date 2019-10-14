РИАМО - 14 окт. В Москве отпраздновали 75-ю годовщину освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков запуском большого фейерверка, сообщается на сайте Минобороны РФ.

Ригу освободили 13 октября 1944 года. В честь этого события на Поклонной горе запустили фейерверки более 50 видов, их купола в диаметре превысили 300 метров.

«Запуск более 2 тысяч праздничных фейерверков был произведен из размещенных на Поклонной горе самоходных комбинированных пусковых салютных установках калибра от 105 до 310 миллиметров на базе автомобиля КамАЗ. Экипаж каждой салютной установки – два человека», — говорится в сообщении.

Также были даны залпы из пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.

В освобождении Прибалтики участвовали несколько фронтов, в тои числе три Прибалтийский, часть сил третьего Белорусского, часть Ленинградского и Краснознаменного Балтийского. В ходе этого наступления были освобождены Эстония, Латвия и Литва.