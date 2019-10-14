РИАМО – 14 окт. Жители 21 региона России с понедельника смогут принимать сигнал цифрового телевещания, таким образом, в стране подходит к концу переход федерального телевидения на «цифру», сообщает kp.ru.



Переход от аналогового телевидения к цифровому стартовал в феврале 2019 года.



«Отключения проводились постепенно. До настоящего времени на «цифру» перешли 64 региона. Завершающий этап будет сегодня 14 октября. Это значит, последние 3 тысячи из 13 тысяч передатчиков, работавших ранее в российском эфире, будут отключены», – отмечается в статье.



Так, последними перейдут на цифровое вещание в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Забайкальском крае, Алтае, Ингушетии, Башкирии и других регионах.



Цифровое вещание отличается высоким качеством изображения и звука, многоканальностью и устойчивостью к помехам. Также цифровое ТВ дает возможность посмотреть список телеканалов и анонсов.

Для обладателей цифровых телевизоров никакого дополнительного оборудования для приема «цифры» не требуется. Тем, у кого аналоговый телевизор, необходимо приобрести цифровую приставку. При этом в Москве подавляющая часть жителей не заметила перехода – 99% домов и квартир в столице уже были подключены к кабельному телевидению с цифровым тюнером.