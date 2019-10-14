РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 14 окт. Юный воспитанник спортивного клуба «Медведь» Матвей Григорьев из подмосковных Люберец завоевал золотую медаль на международном турнире по киокусинкай карате в Минске, сообщил «РИАМО в Люберцах» член правления «РосМолСпорт Московской области» Денис Борисенко.

В минувшие выходные в Минске прошел международный турнир Belarus Open Cup KWF по киокусинкай карате. В нем приняли участие воспитанники спортивного клуба «Медведь» из Люберец.

«Люберецкие каратисты достойно выступили на турнире такого уровня и показали свое мастерство. Воспитанник клуба, девятилетний Матвей Григорьев, взял золото в категории до 35 килограммов», – сказал Борисенко.

Он добавил, что на татами спортсмены из Люберец встретились не только с соперниками из Республики Беларусь, но и со спортсменами из Калининграда и Москвы.